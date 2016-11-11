Архангельск, 11 ноября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Депутаты областного Собрания Юрий Шаров и Ольга Осицына внесли в региональный парламент обращение в адрес спикера Государственной думы Вячеслава Володина об ограничении оборота в России электронных сигарет и запрете их рекламы. Поводом стали многочисленные письма, направленные в адрес депутатов, как от руководителей муниципальных школ, так и от обеспокоенных родителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе депутатов.

Pixabay.com Электронная сигарета

Как отмечают авторы обращения, данная продукция не сертифицируется, не проходит обязательных лабораторных исследований, необходимых для продукции, представляющей риск для здоровья. В 2016 году американские специалисты определили, какие вещества образуются при курении электронных сигарет. Выяснилось, что в результате разложения глицерина и пропиленгликоля, содержащихся в указанной продукции, образуются вещества, обладающие высокими токсичными свойствами, а также 31 вредное химическое соединение.

Как отметил один из авторов обращения, депутат областного Собрания Юрий Шаров, реклама и продажа электронных сигарет запрещены в целом ряде стран. Например таких, как Канада, Турция, Норвегия и Италия.

«Стало известно, что недавно в Татарстане школьник умер во время урока после того, как покурил электронную сигарету. А, например, молодой житель Бердска в результате взрыва такого устройства лишился трех пальцев. Это, к сожалению, можно дальше продолжать. Мы предлагаем коллегам обратить внимание на отсутствие правового регулирования этой сферы. Депутатов Госдумы мы просим изменить два действующих закона, которые регулируют оборот и рекламу табачной продукции», — заявил Юрий Шаров.

Как отметили в областном Собрании, обращение будет рассмотрено на ближайшей депутатской сессии в ноябре 2016 года.