Вашингтон, 11 ноября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Эксперты банка Morgan Stanley дали свой прогноз относительно отмены в ближайшие два года санкций США против России. По их мнению, вероятность этого 35%, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитический обзор организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Аналитики отмечают, что в таком случае сохранить санкции Евросоюза против России будет сложнее. При этом ранее Reuters сообщало со ссылкой на источники, что ЕС намерен продлить санкции против России в декабре 2016 года, пока избранный президент США не вступил в должность, — это произойдет 20 января.

«После инаугурации Трампа в январе, если он действительно наладит отношения с Путиным, разногласия внутри ЕС станут сильнее, и продлить санкции в отношении России будет сложнее», — заявил изданию брюссельский дипломат.

Экономические санкции против России действуют до 15 марта 2017 года, для их продления необходимы голоса всех стран — членов ЕС. Тем временем в Бельгии Комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента определит дату рассмотрения проекта резолюции об инициации отмены антироссийских санкций ЕС.

Автор резолюции — депутат от оппозиционной «Народной партии» Альдо Каркасси заявил, что специально перенес ее обсуждение на время после выборов в США. «Избрание господина (Дональда) Трампа президентом США может в немалой степени изменить ситуацию в будущем», — считает парламентарий.