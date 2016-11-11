Чебоксары, 14 января, 2019, 19:42 — ИА Регнум. В Чувашии «недооценённым брендом» является легенда российского балета, народная артистка России Надежда Павлова, которая в родных Чебоксарах достойна и бронзового памятника, и своего театра. Появление «звезды балета» привлечет внимание мировой общественности к региону, и новое дыхание получит балетная школа. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал чувашский краевед Вадим Оньков, говоря о старте Года театра в России и отвечая на вопрос о том, какой из известных режиссёров ещё не имеет своего театра.

Эксперт считает, что в Чувашии «недооценённым брендом» является именитая уроженка Чебоксар, народная артистка СССР Надежда Павлова, которая в настоящее время является балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра. Именно в Чебоксарах, во Дворце детского творчества она взяла первые уроки танца в хореографическом кружке. По мнению Вадима Онькова, балерина заслуживает как минимум «бронзового памятника» перед самым крупным государственным театром Чувашии — Театром оперы и балета.

«Если поставить изящную фигуру балерины перед театром, который сегодня смотрится мощным и громоздким однотонным сооружением, то на контрасте вся территория будет смотреться зрелищно, роскошно и иметь туристическую привлекательность.

И, безусловно, Надежда Павлова заслуживает своего театра: она обладает мировым статусом, это легенда уже при жизни, что привлечёт в республику поток гостей. На новый уровень поднимется и балетная школа, вырастет и интерес к театру в целом. Вся Чувашия будет испытывать гордость и учиться на её примере», — уверен Вадим Оньков.

Краевед также считает, что своего театра в Чувашии достойны заслуженные артист России, праправнук выдающегося чувашского просветителя Михаил Ефремов и уроженец республики, народный артист Чувашии Станислав Садальский.

«Все они достойны. Их участие повысит интерес к театру, театральной жизни, к Чебоксарам и Чувашии», — говорит краевед.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в России — Год театра. Он начнётся 24 января с презентации-открытия театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьева. Данное мероприятие состоится в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» (Москва).