Ярославль, 11 ноября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Из сугробов — на каток. Так можно охарактеризовать ситуацию в Ярославле 11 ноября. Причиной обледенения дорог и тротуаров стал ледяной дождь, шедший накануне вечером и ночью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Фото Павла Исаева в Facebook Ярославль после ледяного дождя

Городские дорожные и коммунальные службы работают в особом режиме, отчитались в мэрии. Работы по уборке улично-дорожной сети города и вывозу снега продолжались всю ночь, однако погода приготовила ярославским коммунальщикам новое испытание — ледяной дождь. И его последствия пока остаются главной проблемой для ярославцев.

Жители города в соцсетях снова выражают возмущение: да, основные магистрали прекрасно очищены от снега — даже до асфальта, но тротуары покрыты сплошной ледяной коркой. Во дворах ситуация ещё хуже — неубранный снег превращается в ледяные глыбы.

«Улица Е. Колесовой, на которой стоят сразу две школы, расчищена до асфальта!!! Но почему никто не подумал этот асфальт посыпать песочком — теперь все катятся на уроки!!! И дети! И родители! И бабушки-дедушки, которые за хлебушком вышли!!!» — пишет пользователь Facebook Светлана Маланичева.

«Пошел в ларек за орешками. Зашел нормально. Купил и вышел. На выходе станцевал джигу с лезгинкой. Вывод: орешки + 2 к танцевальным способностям», — описывает в Facebook гололед блогер Темур Абдуллаев.

«Сколько ни заклинай: «Все убрано!», а по городу все равно не пройти. Разве только у фасада мэрии, да по некоторым улицам по проспекту Ленина!» — отмечает в Facebook пользователь Наталья Лихаднева.

«Делала два-три дня назад заявку в УК о том, что нечищены улицы. Так до сих пор заявка в исполнении, все без изменений, ни одного человека с лопатой не встретила (кроме водителей, раскапывающих свои машины). И в связи с ледяным дождём и погодой песком дорожки не посыпаны (накануне началась непогода!!!). На улице каток, за исключением проезжих частей. Почему на 9-ом месяце беременности, когда я иду с утра в больницу, я должна думать о том, как бы не навернуться и не навредить ребёнку своим сальто и падением», — негодует в Facebook пользователь Лиана Павлюкова.

Между тем ледяной скатертью покрылись не только улицы, но и газоны, парковки — все пространство, где есть снег. Сверкающие «ледяные поля» ярославцы фотографируют с удовольствием — мол, красиво же. С некоторым юмором люди выкладывают и фотографии своих машин с ледяными узорчатыми корками на стеклах — эти покрытия остаются цельными, даже когда стекло опускается. Впрочем, они достаточно хрупкие и легко ломаются.

«Дождь шел при температуре воздуха минус 2 градуса, поэтому ледяная корка на снегу и твердых поверхностях схватывалась мгновенно. Работы по посыпке и обработке проезжей части тротуаров, сколу и вывозу наледи проводились в течение всей ночи и продолжаются в настоящее время», — оправдывается мэрия Ярославля.

Городские власти уверяют, что все силы и средства коммунальных и жилищных служб сконцентрированы на ликвидации последствий ледяного дождя: снегоуборочная техника работает круглосуточно, жилищные службы вручную расчищают и обрабатывают дворовые территории.