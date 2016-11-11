Приморский край, 22 июля, 2004, 03:55 — ИА Регнум. Спецрота полка ДПС краевой ГИБДД в три часа ночи 21 июля получила сигнал об угоне автомобиля с улицы Светланской. Мужчина сообщал, что подвозил девушку (по неофициальным данным, ехал с "подорожницей"), остановился около магазина, а когда вышел, ни девушки, ни машины, в которой остались ключи, документы, цифровой фотоаппарат, сообщают "Ежедневные новости".

"Наряд спецроты заприметил угнанную машину в 5.25 в районе Спортивной. Авто направлялось в сторону Луговой. На требование остановиться - никакой реакции. Непродолжительная погоня закончилась на Шепеткова: 2 патрульные машины загнали автомобиль в ловушку, которую сотрудники милиции организовали при помощи 2 -х "КамАЗов".

В водительском кресле сидела та самая "попутчица", 16-летняя особа оказалась ранее судима. С ней в машине находились еще 3 парней, у одного из которых на шее висел фотоаппарат хозяина авто. Вся компания доставлена в Ленинское РУВД для разбирательства", - пишет газета.