Париж, 11 ноября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Проект резолюции об импичменте французскому президенту Франсуа Олланду, подписанный 79 депутатами нижней палаты парламента, направлен представителям исполнительной власти страны. Документ передал в резиденцию президента и премьер-министра председатель палаты Клод Бартолоне, сообщает агентство France-Presse.

COP Paris Франсуа Олланд

Автором инициативы стал представитель «республиканцев» Клод Леллуш. Подписи под проектом резолюции оставили в том числе глава фракции партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб, представивший документ депутатам, и Франсуа Фийон, ранее занимавший пост премьер-министра. Глава государства должен быть извещен об инициативе согласно законодательству. Для начала рассмотрения документа необходимы подписи 58 парламентариев.

«Мы выражаем в резолюции свою глубокую убежденность в том, что президент страны не должен и не имеет права разглашать какие ему заблагорассудится сведения, так как на нем лежит ответственность в силу того, что он является главой государства и главнокомандующим вооруженными силами», — говорится в проекте документа.

Представители «правых» ставят в вину президенту разглашение государственной тайны. По мнению авторов инициативы, в книге «Президент не должен был этого говорить…», вышедшей в октябре, Олланд был недопустимо откровенен. Так, в одном из интервью, составляющих книгу, он признался, что отдавал распоряжения о ликвидации на территории других государств особо опасных исламских радикалов. Однако спустя месяц в интервью, также вошедшем в книгу, Олланд отметил, что приказ был «фантазией», речь шла о наблюдении и «нейтрализации» джихадистов, но не об убийстве.

Как поясняет агентство, процедура импичмента президента была введена в Конституцию в 2014 году. Согласно 68-й статье, президент может быть отстранен от власти «только в случае пренебрежения своим долгом, которое явным образом противоречит исполнению предписанных обязанностей».

Будущее резолюции рассмотрит специальное бюро парламента. В случае признания документа правомочным по форме и содержанию его направят на рассмотрение правовой комиссии нижней палаты ассамблеи. В дальнейшем документ может быть вынесен на обсуждение обеих палат парламента — Высокий суд, который и решит вопрос об импичменте главе государства.