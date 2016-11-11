Калуга, 11 ноября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Калуге торжественно отметили День сотрудников органов внутренних дел. Как сообщили 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, накануне в областном центре состоялся праздничный концерт, на котором в адрес сотрудников калужской полиции прозвучали поздравления и слова благодарности.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги Вручение Почетной грамоты лучшему полицейскому

Поздравил стражей порядка с профессиональным праздником и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«В истории калужской милиции много ярких примеров мужества, самоотверженности и профессионализма. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность граждан и общественный порядок, выполняют сложные боевые задания в ходе контртеррористических операций, проявляя мужество и подлинный героизм. Ваша чёткая и слаженная работа способствует созданию благоприятной обстановки для жизни калужан! Профессионализм, самоотверженность, верность долгу, готовность прийти на помощь в любое время — благодаря этим качествам вы заслужили почет и уважение сограждан. Благодарю всех работников правоохранительных органов за добросовестную службу, самоотверженность, мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга! Огромное спасибо семьям наших сотрудников, за терпение и сопереживание. Уважаемые сотрудники полиции! В день вашего профессионального праздника от всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне. Мира, благополучия и счастья вам и вашим близким», — сказал, обращаясь к полицейским, глава Калуги.

Отличившимся сотрудникам полиции Александр Иванов вручил почётные грамоты.