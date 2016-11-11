Будапешт, 11 ноября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Иммигранты из Венгрии, которые уже работают в Великобритании, не столкнуться с какими-либо проблемами после выхода Великобритании из состава Европейского Союза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает 11 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Мы договорились о том, что положение венгров, которые уже работают в Великобритании, не ухудшиться в будущем, до тех пор, пока положение граждан Великобритании, которые работают в Венгрии, остается без изменений», — сказал Орбан.

Напомним, ранее на этой неделе премьер-министр Венгрии встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Орбан и Мэй достигли договоренности в вопросе о положении граждан Венгрии после Brexit. Данный вопрос имеет решающее значение для 95 тыс. жителей Венгрии, которые уже работают в Соединенном Королевстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступает за выход страны из состава Европейского союза. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.