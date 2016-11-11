Екатеринбург, 11 ноября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждена 26-летняя Виктория Паркер, которую обвиняли в обмане 18 человек. Железнодорожный районный суд признал её виновной в особо крупном мошенничестве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники исправительной колонии

По данным прокуратуры, преступные эпизоды относятся к 2014 и 2015 годам. Следствие доказало, что Виктория Паркер представлялась гражданам владелицей магазинов и брала у них товар на реализацию. Вырученные от продажи товара она затем не отдавала владельцам продукции.

Всего от ее действий пострадало 18 человек. Размер ущерба превысил 2,5 млн рублей. Гражданка частично возместила потерпевшим ущерб, отдала им 170 тыс. рублей.

Суд приговорил её к двум годам колонии общего режима. Также ей предстоит уплатить пострадавшим компенсацию в размере более двух миллионов рублей. Добавим, что приговор пока не вступил в законную силу, и Паркер может его обжаловать.