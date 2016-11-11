Вашингтон, 11 ноября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представители «Сакраменто Кингз» на своем паркете уступили «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча, прошедшая 10 ноября в США, завершилась со счетом 91:101.

Алексей Кузяшин Тимофей Мозгов

В составе победителей лучшим оказался Лу Уильямс (21 очко), у хозяев площадки самым результативным игроком стал Демаркус Казинс (28 баллов).

Отметим, что баскетболист сборной России Тимофей Мозгов, выступающий за «Лейкерс», набрал в этом матче 10 очков и сделал три подбора.

Регулярный чемпионат НБА.

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 91:101 (30:16, 25:29, 18:25, 18:31).

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