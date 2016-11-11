Вашингтон, 11 ноября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. При администрации Дональда Трампа ВМС США окажутся в хороших руках, а возглавить их, как указывает большое число источников, может председатель Подкомитета палаты представителей по Морским и Экспедиционным силам Рэнди Форбс, пишет Дейв Муджамбар в статье для National Interest.

United States Congress Рэнди Форбс

Форбс пользуется общим уважением в кругах национальной безопасности в Вашингтоне, как несгибаемый защитник ВМС США. Даже ярые противники избранного президента США с радостью узнали о возможности того, что он станет министром ВМС.

Как отмечают источники, близкие к команде Трампа, он станет идеальным добавлением в новую администрацию. Когда дело касается ВМС, у Форбса и Трампа нет разногласий, а многие идеи кандидата-республиканца относительно кораблей ПРО «Иджис» и флота в 350 кораблей были взяты прямиком из кругов, близких к Форбсу.

Автор отмечает, что профессионалы-республиканцы в среде национальной безопасности США надеются, что Форбс, если он примет номинацию, подтолкнет других консерваторов занять высокопоставленные места в новой администрации.