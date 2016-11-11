Петропавловск-Камчатский, 11 ноября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В селе Пахачи на Камчатке, где всем жителям населенного пункта еще 6 ноября отключили холодную воду из-за аварии на водопроводе, до сих пор не могут выяснить, что произошло и какой именно участок трубы является аварийным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала старший помощник прокурора Камчатки Лариса Шунина.

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По ее словам, точная причина так и не установлена. Как и прежде предполагается, что произошел прорыв водовода, который проходит по дну лимана реки Пахачи. При этом специальной комиссия «Корякэнерго», которое и отвечает за водопровод, на место за почти неделю так и не выехала.

«Прокурорская проверка продолжается. Сейчас можно сказать, что выявлены уже некоторые нарушения. В результате вынесены представления директору «Корякэнерго» и главе администрации села. Поставлен вопрос о перерасчете за коммунальные услуги. Возбуждены два административных дела из-за грубого нарушения жилищных прав людей. Продолжаем выяснять все обстоятельства, которые привели к этой серьезной аварии», — сказала собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, весь поселок, в котором проживает 441 человек, в том числе 66 несовершеннолетних, остался без холодной воды 6 ноября. Людям к домам организован подвоз воды. Социальные объекты продолжают работать. Проблем с теплоснабжением не возникло, так как коммунальщики на котельные получают техническую воду из другого источника.