Новосибирск, 11 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Собственник земельного участка под снесенными зданиями «Дома спорта» и клуба «Отдых» пообещал выделить площадь под спортивный зал. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил 11 ноября на еженедельной встрече с журналистами.

Вероника Пимонова Застройщик «Богдашки» признал, что не учел настроений новосибирцев

«Сегодня застройщик ведет встречи с активом ул. Богдана Хмельницкого. Его позиция значительно сдвинулась. Она заключается в том, чтобы в предполагаемых объектах строительства выделить ровно столько же площадей для спортивных занятий, — цитирует «НДН.инфо» главу Новосибирска. — Застройщик признал, что не учел настроения и интересов жителей и сегодня готов идти на диалог».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня утром в Новосибирске начался снос здания клуба «Отдых». А в конце октября был снесен «Дом спорта», что вызвало возмущение и критику со стороны местных жителей и некоторых депутатов.

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Инициативная группа предложила признать всю улицу Богдана Хмельницкого достопримечательностью. В настоящее время идет процесс определения исторической ценности улицы, но вопрос может растянуться на несколько месяцев.

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Мэр Новосибирска в данном вопросе встал на сторону горожан (правда, стоит учитывать, что новосибирцы неоднократно выходили на пикеты и митинги), направил письмо на имя губернатора с соответствующей просьбой и приостановил действие разрешений на строительство на этих участках улицы до принятия Управлением по государственной охране объектов культурного наследия региона решения о придании улице статуса.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий уже назвал действия общественных активистов, некоторых депутатов и мэрии «чистой воды популизмом». Городецкий считает, что только отдельные объекты на улице Богдана Хмельницкого могут быть признаны культурным наследием по определенным принципам. Иначе сложности могут возникнуть и у самих жителей улицы — в том числе в содержании и обслуживании инженерной инфраструктуры, согласовании различных изменений внешнего облика зданий, вплоть до запрета на остекление балконов.

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