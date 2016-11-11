Москва, 11 ноября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Все четыре фракции Госдумы проводят обсуждение повышения стоимости голоса избирателя, повышение стоимости выгодно прежде всего оппозиционным партиям, уверены в «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Kremlin.ru Голосование на избирательном участке

«Такой вопрос обсуждается. И в первую очередь он обсуждается в интересах оппозиционных партий», — сказал вице-спикер Госдумы Андрей Исаев, указав на сокращение числа мандатов, которые получили ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». «Деятельность как оппозиции достаточно важна, она должна быть поддержана», — сказал Исаев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что лидеры фракций Госдумы внесут законопроект об увеличении стоимости голоса избирателя со 110 до 153 рублей.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября 2016 г. по смешанной системе: из 450 депутатов 225 избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 — по одномандатным округам. Явка на участки для голосования в стране составила 47,88% от общего числа избирателей. «Единая Россия» получила в Госдуме нового созыва 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23.

Согласно законодательству, на денежную господдержку политические партии могут рассчитывать в том случае, если федеральный список кандидатов, выдвинутый партией, на выборах депутатов Госдумы получил не менее 3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу.