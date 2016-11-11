Калуга, 11 ноября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В 06 часов 05 минут 11 ноября в оперативную дежурную смену поступила информация о том, что в результате ледяного дождя произошло отключение электроснабжения на территории Дзержинского, Сухиничского и Думиничского районов Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Ледяной дождь

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, без электроснабжения остаются 86 населенных пунктов, 2910 домов с населением 8561 человек. 13 социально-значимых объектов переведены на резервные источники питания.

Для ликвидации последствий аварии на местах отключения работают оперативные группы МЧС и 15 аварийно-восстановительных бригад энергетиков. Ситуация находится под контролем.

Кроме того, в городской управе Калуги корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что 11 ноября в областном центре троллейбусы не вышли на маршруты в связи с обледенением контактной сети. На маршруты выпущены автобусы из резерва.