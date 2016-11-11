Москва, 11 ноября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. После непродолжительного подъема на фоне всеобщей волны роста рисковых активов рынок нефти вышел из режима «ликования», вернувшись к своим проблемам, считает директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас. Накануне баррель Brent подешевел почти на 2,5%, опустившись к уровням вблизи 45,50. С начала месяца актив потерял в цене уже почти 14%.

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«Против нефти сыграло сразу несколько факторов. Во-первых, давлению способствует сильный USD, который на данном этапе с оптимизмом смотрит на будущую политику нового президента и перспективы повышения ставки ФРС. Во-вторых, рынок с отставанием отыгрывал релиз Минэнерго США, отразивший рост запасов и добычи углеводородов. 9 ноября игроки проигнорировали отчет, полностью погрузившись в тему выборов. Еще одним катализатором продаж Brent послужил пессимистичный ежемесячный доклад МЭА. В частности агентство опасается, что глобальный избыток нефти может сохраниться и в 2017 году, если ОПЕК не договорится о сокращении добычи», — пояснил Салас.

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«На данном этапе формирование локального дна в районе 44,40, и при условии отсутствия откровенно негативных факторов Brent будет удерживаться над уровнем 45. Однако говорить о том, пройдено ли дно в более долгосрочной перспективе, можно будет говорить лишь после 30 ноября», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 11 ноября, мировые цены на нефть в пятницу снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, связанных с проблемой переизбытка черного золота на рынке. По состоянию на 07:39 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,24% — до 45,73 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,34%, до 44,51 доллара за баррель.