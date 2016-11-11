Москва, 11 ноября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Так сложилось, что от стоимости национальной валюты в российской экономической системе зависит слишком многое. Здесь в одной цепи стоят и ставка Центробанка, и, соответственно, цена кредитования, и ряд потребительских характеристик, которые формируются непосредственно из повседневных расходов и доходов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

За 10 месяцев 2016 года российский рубль укрепился на 14,5% к доллару США. Год открылся с отметки 73,08 рубля, к началу ноября доллар стоил 63,50 рубля. После двух достаточно стрессовых лет отечественная экономика вошла в фазу стабилизации: система перестала падать камнем вниз, но и расти тоже не начала. Просадка российской экономики по итогам трех кварталов текущего года оценивается в 0,7%, до нулевых значений, как видно, все еще очень далеко. Дефицит бюджета России все еще выше бумажных значений. Согласно официальным заявлениям, в 2016 году показатель не должен превышать 3% ВВП. К концу октября он составлял около 4,1% ВВП. До конца года еще полтора месяца, и это время правительство будет использовать, чтобы привести в порядок и основной финансовый документ страны, и согласовать денежные параметры на год будущий. Ноябрь и декабрь очень важны для рубля, и вот почему.

Последние три месяца рубль преимущественно укреплялся в парах с иностранными валютами. Этому способствовала как минимальная инфляция в России, сформировавшаяся за счет многослойных факторов, так и довольно нейтральный внешний фон. Стоимость нефти росла вплоть до 10 октября, когда баррель североморской нефти Brent коснулся уровня в$53,73. Это был годовой максимум, после достижения которого биржевой энтузиазм начал угасать. К началу ноября за «бочку» нефти давали уже $47, фундаментальная составляющая указывала на продолжение продаж.

Здесь стоит отвлечься и сделать небольшое пояснение. Рубль очень чувствителен к настроениям на рынке нефти. Точнее, для рубля только это имеет значение. Российская экономика имеет сырьевой экспортный характер, мы добываем природные ресурсы и продаем их за рубеж за иностранную валюту. Продали нефть — получили доллары, а выплаты внутри своей страны должны быть проведены в рублях. Валюту продают — рубли покупают. И если нефть дешевеет, то рубль дешевеет тоже. Здесь стоит отдельно подчеркнуть, что связь нефти и валюты явление исключительно российское, а не общеэкономическое.

В стоимости рубля есть и геополитическая составляющая. Чем прозрачнее и спокойнее внешняя политика государства, тем ниже риски инвесторов при покупке валюты этой страны. В настоящий момент российские геополитические риски минимальны.

Но вернемся к рынку. Впереди довольно сложные недели для валютного рынка и российской экономики. Постепенно растут шансы ослабления рубля к концу года, и для этого заявления тоже есть основания. Первое из них — стандартный пик выплаты по внешним российским долгам. В четвертом квартале страна должна уплатить в счет погашения внешнего долга в общей сложности почти $32 млрд. Из них $8,5 млрд придутся на ноябрь и $17 млрд — на декабрь. За деньгами должники обычно приходят на рынок, продают рубли и покупают валюту, которой затем расплачиваются по долгам. Второй фактор — пиковый период рублевых выплат из бюджета. В декабре компании стараются рассчитаться по зарплатам и бонусам. Часть этих денег по традиции будет конвертирована в валюту, схема влияния на рубль все та же.

Третий важный момент, который стоит учитывать, — это исполнение российского бюджета. Чем ближе к концу года, тем ситуация сложнее. На текущий момент отрицательная курсовая разница огромна и оценивается примерно в 950 млрд рублей. В предыдущие годы с этим было проще: рубль падал, и его девальвацией можно было легко закрыть бюджетные прорехи. Текущая стоимость рубля бюджету очень невыгодна.

И четвертый, очевидный фактор заключается в собственной переоцененности рубля. Относительная стабильность экономики и долгожданный период без внешних стрессов, безусловно, прекрасное время. Однако рано или поздно рублю придется возвращаться к объективным значениям, и важно, чтобы это движение не имело характер лавины. Три прошедшие взрывные девальвации многому научили монетарных политиков. Однако контролируемое ослабление российской валюты все еще является самым доступным и быстрым механизмом для выравнивания фискальных параметров в России.

В идеальной валютной картине доллар сейчас должен стоить около 70 рублей.

И еще один значимый момент, который нельзя обойти вниманием. Весь мир стоит на территории сильного доллара и низких цен на сырье. Стабилизация внешних факторов, скорее всего, является временным наблюдением. И сильная валюта внутри слабеющей экономической системы тоже, следовательно, временное явление.

К сегодняшнему дню главная политическая интрига этого года получила разрешение: 45-м президентом США стал Дональд Трамп. Для России это может стать эксклюзивным историческим шансом не только на перезагрузку торгово-экономических отношений, но и на перекрой всех ключевых соглашений. Исторически с республиканцами Кремлю всегда легче работалось. Это может означать, что если в процессе всеобщей глобализации возникнет пауза — а Трамп будет стараться ее организовать — Россия получит временную фору для диверсификации экономики.

Теперь о цифрах. Впереди еще полтора месяца до конца года, и за этот период многое может измениться. Однако, исходя из всего озвученного выше, ориентир по доллару на конец 2016 года составляет 64−66 рублей, по евро — 71−72 рубля. Эти прогнозы не исключают вероятности прохода американской валюты в область 70−72 рубля, но даже если это случится, закрепиться у данных отметок доллар не сможет.