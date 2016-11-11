Тула, 11 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Первенство России по хоккею-следж среди детских команд стартовало в городе Алексине Тульской области 10 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Соревнования проходят на республиканской учебно-тренировочной базе «Ока».

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Алексине открылось детское первенство России по хоккею-следж

В торжественной церемонии открытия, состоявшейся 10 ноября, приняли участие заместитель председателя правительства — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева и председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев. Юлия Вепринцева приветствовала участников от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина, пожелала юным спортсменам удачи, зрителям — красивой игры.

Заместитель председателя регионального правительства отметила, что это — первый российский турнир подобного рода. В нем принимают участие всего три сборные. Они представляют Центральный федеральный округ, Удмуртию и Тульскую область.

В составе самой опытной из них — ребята из первой в стране детской команды по следж-хоккею. Она была создана в Алексине из детей с ограниченными возможностями здоровья три года назад и была названа «Ладога» в честь благотворителей из Санкт-Петербурга.

Следж-хоккеисты из города на Оке уже не раз отличались в игре за границей. В сентябре 2014 года «Ладога» в гостевых товарищеских матчах обыграла будущего чемпиона США. А в ноябре 2015 года стала бронзовым призером турнира в Канаде среди 13 взрослых команд.

К участникам и гостям турнира обратился также старший тренер сборной команды России по следж-хоккею Сергей Самойлов. Он пожелал юным спортсменам набираться мастерства, чтобы потом войти во взрослую команду. Прецеденты тому уже есть — два алексинца, Станислав Барыкин и Сергей Макаров, уже играли в составе сборной России по следж-хоккею.

Завершилась торжественная церемония символическим вбрасыванием шайбы на лед. Его провел серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи, чемпион Европы по хоккею-следж Дмитрий Лисов.

В первом матче турнира на ледовом поле встретились сборные Удмуртии и Тульской области. Несмотря на неопытность, гости из Ижевска показали борцовский характер. Игра завершилась со счетом 15:0 в пользу туляков-алексинцев, но при этом каждая шайба была забита в ворота вопреки отчаянному сопротивлению соперников.

Первенство продолжится 11 ноября, когда пройдут две игры. Завершающий матч состоится в субботу. Тогда же пройдет чествование победителей. По результатам каждой игры будут названы и награждены статуэтками лучшие игроки.

Справка ИА REGNUM. Следж-хоккей или хоккей на санях — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Следж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр.