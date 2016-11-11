Москва, 11 ноября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. После кратковременного утреннего подъема рубль резко сменил вектор движения и понес внушительные потери, превысившие 2% в парах с долларом и евро. Причем доллару удалось сходу прорвать два психологических уровня и очутиться на максимумах середины сентября выше 65 рублей. По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, какого-то конкретного драйвера за этими движениями не стояло.

TBIT Доллар

«Скорее, роль сыграла совокупность неблагоприятных для российской валюты факторов. В частности, масла в огонь подлили комментарии Дмитрия Пескова о том, что власти страны пока не приглашали Дональда Трампа посетить Россию. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что визит избранного президента США в РФ будет во многом зависеть от атмосферы, которая установится между администрациями двух стран. Похоже, участники рынка, которые уже настроились на скорое потепление российско-американских отношений, были разочарованы такими заявлениями, что вылилось в продажи рубля», — пояснил Ковалев.

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«Доллар достиг почти двухмесячных максимумов в районе 65,30 рубля. С технической точки зрения этот уровень может оказаться довольно стойким для пробоя с первой попытки. Также есть вероятность коррекции USD на рынке форекс после недавнего ралли. С учетом этих факторов сегодня, 11 ноября, можно рассчитывать на отскок пары вниз. Доллар может нацелиться на область 65,80 рубля, где расположены максимумы начала сентября», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 11 ноября Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара США по сравнению с предыдущим показателем снизился на 47,67 копейки и составил 63,4161 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 2,01 рубля — до 69,3392 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет $45,73 за баррель.