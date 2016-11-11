Санкт-Петербург, 11 ноября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Сильные снегопады и 10-балльные пробки на дорогах, наблюдавшиеся на текущей неделе в Санкт-Петербурге, заметно увеличили число тех, кто решил воспользоваться «всепогодными» услугами городского метро.

Metro.spb.ru Станция «Площадь Восстания» Петербургского метро

Как сообщили сегодня, 11 ноября, в пресс-службе Петербургского метрополитена, наибольшее количество поездок было зафиксировано в четверг, 10 ноября, когда на город обрушилась вторая волна снежного шторма, сковавшая дороги многочасовыми пробками.

«В этот день петербуржцы и гости города воспользовались метро 2 764 993 раз. Для сравнения, 31 октября метрополитен перевез 2 556 755 пассажиров», — подсчитали в метро. Таким образом, рост составил более 208 тысяч поездок в день.

В другие дни текущей недели, по сравнению с предыдущей неделей, рост числа пассажиров метро составил около 50−100 тысяч человек в день, добавили в пресс-службе подземки.

В целом же сложные погодные условия никак не повлияли на работу метрополитена. Несмотря на увеличение пассажиропотока, график работы станций не изменился.

«В Петербургском метрополитене готовы к возможному дальнейшему увеличению пассажиропотока», — заверили в пресс-службе.

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Как сообщили сегодня городские власти, за четыре дня снегопада в ноябре 2016 года на улицы Петербурга выпало 65 см осадков — это составляет 2/3 от объема, зафиксированного в прошлом сезоне (с октября 2015 по апрель 2016 выпало 98 см снега).