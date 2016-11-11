Берлин, 11 ноября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Немецкий концерн Volkswagen официально представил обновленный хетчбэк Golf. В ряде комплектаций предусмотрено жестовое и голосовое управление мультимедийной системой автомобиля, сообщает издание «Колеса.ру».

Motortrader.com.my Volkswagen Golf 7

Внешний вид Golf седьмого поколения почти не изменился, дизайнеры предложили новые бамперы и фары головного света. Под капотом обновленного хэтчбека установлен модернизированный 4-цилиндровый двигатель TSI объемом 1,5 л и мощностью 15 л.с. Предусмотрено отключение двух из четырех цилиндров в условиях малой нагрузки.

Кроме того, новый Golf снабжен системой обнаружения пешеходов и превентивной защиты пассажиров при возможном столкновении. При риске ДТП электроника приводит в готовность подушки безопасности, натягивает ремни и блокирует окна и люк автомобиля. В Европе продажи обновленного Golf начнутся в декабре этого года.