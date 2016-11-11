Якутск, 11 ноября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Уже истёк срок эксплуатации газового оборудования 482 многоквартирных домов в Якутске, но пока от газоснабжения отключена по техническим причинам только часть из них. Когда услугу подключат снова — неизвестно: для начала управляющие компании, к которым относятся отключенные дома, должны провести техническую экспертизу газовых сетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Сахатранснефтегаз».

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«Для дальнейшей эксплуатации старых газовых сетей нам необходимо получить заключение технического диагностирования газового оборудования», — пояснил начальник Управления газораспределительных сетей компании Антон Томский. — Мы уже много раз говорили, что, отключая от газоснабжения старые дома постройки 60−70 годов, обеспечиваем сохранность жизни и здоровья людей. Проблема изношенности газовых сетей назрела давно, и мы об этом постоянно писали и предупреждали управляющие компании города. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня мы не видим результата по решению данной проблемы от управляющих компаний».

Антон Томский подчёркивает, что газоснабжение прекращается только по сетям, которые подают газ для приготовления пищи. Тех, кто отапливается за счёт него, эта проблема не коснулась. Он также напоминает, что, согласно нормативным требованиям, срок службы внутридомового газопровода составляет тридцать лет, а у отключенных домов он уже достиг 50 лет.

По словам Томского, газ в домах появится снова только тогда, когда газоснабжающая компания получит ясную картину состояния сетей или заключение, что газовое оборудование того или иного дома сможет еще прослужить и опасности не представляет. Если есть коррозии или иные повреждения, то потребуется их ремонт или полная реконструкция газовых сетей.

«Проблему замены старого газового оборудования мы ставим очень давно, тревогу начали бить в этом году, — говорит начальник Управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз». — Газ — это не только тепло и свет, но и опасное вещество, и ни в коем случае нельзя игнорировать правила пользования бытовым газом. Во многих городах России приняты и работают муниципальные программы по замене устаревшего газового оборудования, диагностированию внутридомовых газопроводов. А у нас ситуация, к сожалению, другая. Сегодня необходимо определить механизмы финансирования капитального ремонта внутридомовых газопроводов и газового оборудования на разных уровнях».

Как сообщало ИА REGNUM, 70−75% домов в Якутске имеет изношенное газовое хозяйство. Некоторым требуется полная реконструкция внутридомового газового хозяйства, которое отслужило нормативный срок. Домов, где ситуация критическая, в городе 60, именно они и попали под отключение от газоснабжения.