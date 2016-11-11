Тула, 11 ноября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Церемония принятия юных жителей Тулы в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Тульском государственном музее оружия 10 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-служб правительства региона. С этим событием новобранцев поздравила заместитель председателя правительства Тульской области — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле состоялась церемония вступления 80 молодых людей в ряды Юнармии

Заместитель председателя регионального правительства сообщила, что в свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по благоустройству мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, получают как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.

«Уверена, что создание и развитие юнармейского движения в Тульской области даст новые возможности для самореализации нашей молодежи», — отметила Юлия Вепринцева.

К юнармейцам также обратились командир 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Павел Кирси, председатель Тульского областного комитета Российского Союза ветеранов Виктор Выродов.

Клятву юнармейцев принесли 80 юношей и девушек из образовательных учреждений города Тулы и представители военно-патриотического клуба «Тулизар». Знак юнармейского движения ребятам вручили Юлия Вепринцева, Павел Кирси и Виктор Выродов.

Юнармейское движение образовано по инициативе министерства обороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» создано по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и развивается в регионе с мая 2016 года.

В 2016 году Тульская область стала одной из пилотных площадок по внедрению и развитию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». За время развития регионального отделения движения в Тульской области с мая по октябрь текущего года проведен ряд патриотических, экскурсионных, военно-спортивных мероприятий, в частности, выездных. С целью популяризации Движения в молодежной среде в период летних каникул были организованы выезды в загородные оздоровительные лагеря региона.

Активно ведется работа на местном уровне: в 25 муниципальных образованиях Тульской области созданы штабы местных отделений движения «Юнармия», в которые могут обращаться желающие вступить в юнармейские ряды.

В августе в расположении 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознамённого ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского состоялся Первый региональный слет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Тульской области. Участники его принесли клятву юнармейца и получили знаки отличия.

На базе регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания проводятся занятия по строевой, тактической, огневой, физической, инженерной, горной, военно-патриотической подготовке, радиоционно-химической и биологической защите, истории Отечества, основам воинских уставов и другим дисциплинам. В дальнейшем планируется проведение профильных военно-патриотических лагерей «Юнармии», где дети на практике будут изучать все вышеуказанные дисциплины и отрабатывать свои навыки в полевых условиях.

Сегодня звание юнармейцев носят более 400 молодых людей, проживающих в регионе: 166 из Тулы, более 250 — из других муниципальных образований.