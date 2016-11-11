Астрахань, 11 ноября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Крупнейший холдинг Ирана — компании «ЭТКА» присматривается к Астраханской области как территории, на которой можно организовать производство мяса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 11 ноября, рассматривается иранскими партнерами и возможность закупки мяса, преимущественно говядины, в регионе.

ryotachibana0 Мясо

Как заявил в ходе визита в Астрахань генеральный директор иранской компании Мохаммад Махди Карбалаи, на сегодняшний день холдинг закупает мясо в Бразилии, однако качество этого продукта питания хорошее и в «России, и особенно в Астраханской области». Пока есть некоторые препятствия, прежде всего из-за законов.

«Также можно отсюда экспортировать в Иран живое мясо, на наши бойни», — добавил Карбалаи.

По словам представителя «ЭТКА», в Иране очень большое потребление мяса. «Сейчас мы около 20−30 тысяч тонн в год импортируем из других стран», — сказал он.

Еще одно направление для взаимовыгодного сотрудничества — поставки зерновых культур. По мнению главы холдинга, в Астраханской области хорошие климатические условия для выращивания масличных культур и зерна, которые можно было бы экспортировать в Иран. Финансовая выгода очевидна — из-за небольшого расстояния между странами расходы на транспортировку будут меньше.

Также по теме: Сотрудничеству Астраханской области с Ираном дан новый импульс

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин заверил иностранных гостей в готовности к сотрудничеству и пообещал «дать бизнесу почувствовать себя комфортно» в регионе.

Добавим, что компания «ЭТКА» — это крупнейший холдинг в Иране, он занимает первое место в рейтинге многопрофильных компаний страны. Сотрудничество с Ираном у Астраханской области сложилось уже давно. В регионе работает филиал иранского банка, реализуется нескольких проектов с иранским капиталом, проходит совместное развитие портовой инфраструктуры, в Астрахани открыт памятник Омару Хайяму. В следующем году в Астрахани заработает Иранский торговый дом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлый год доля Исламской Республики Иран во внешнеторговом обороте Астраханской области превысила 47%. По сравнению в 2014 годом рост составил 2,8 раза.