Калуга, 11 ноября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. С одним из значимых событий в истории России — Днём окончания Великого стояния на реке Угре поздравил 11 ноября жителей Калужской области губернатор Анатолий Артамонов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Губернатор Анатолий Артамонов

«11 ноября 1480 года, когда войско хана Ахмата повернуло назад, можно считать началом формирования независимого российского государства. Большая заслуга в этом великого князя Ивана III, который объединил русские земли вокруг Москвы и благодаря дипломатическому и стратегическому талантам навсегда покончил с ордынским игом, не допустив напрасного кровопролития.

Рождение российского суверенитета на Калужской земле позволило людям разных национальностей считать себя гражданами единого сильного государства, которое больше никогда не теряло свой суверенитет.

Очень важно, чтобы мы помнили свою историю, по достоинству ценили достижения своих предков. В осознании ключевых событий прошлого залог нашего успешного будущего», — говорится в поздравлении главы региона.

Анатолий Артамонов пожелал землякам успехов во всех делах на благо России и Калужской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании рабочей группы по сохранению исторической памяти в администрации Калужской области, будет рассмотрен вопрос об обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу руководства области о присвоении 11 ноября — Дню Великого стояния на Угре (Дню российской государственности) статуса государственного праздника.