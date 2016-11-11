Москва, 11 ноября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Инициатива об установлении на автомобили «черных ящиков» — зуд чиновников, направленный исключительно на пополнение бюджетов и работу аффилированных коммерческие структур. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Цитата из к/ф «Пятый элемент». реж. Люк Бессон.1997. Франция Нарушения ПДД

«Выборы закончились, и начали опять давить автомобилистов со всех сторон. Опять репрессии, опять нововведения, направленные на то, чтобы пополнялись бюджеты за счет штрафов», — отметил он.

Очевидно, что здесь нежелание бороться за безопасность, за снижение аварийности на дороге, потому что порядка 30 тыс. человек гибнет на дорогах России в результате ДТП, констатировал Нилов.

«У чиновников зуд — лишь бы штрафовать. Камеры появляются, потом появляются запрещающие знаки. Если мы предположим, что такие «черные ящики» появятся в каждом ТС, то водителей будут штрафовать за любое нарушение в онлайн-режиме. Система сможет фиксировать перемещение данного ТС — а это в том числе вмешательство в личную жизнь водителя», — указал он. В результате введения такой системы «смогут штрафовать в огромном количестве каждый день наших автолюбителей», полагает депутат.

Такие меры обосновываются нежеланием снижать аварийность другими методами, считает Нилов.

«Мы в ЛДПР против этого, потому что надо снижать аварийность, надо следить за состоянием дорог, чтобы знаки не противоречили разметке… Это все зуд чиновников, направленный исключительно на то, чтобы пополнялись бюджеты, работали аффилированные коммерческие структуры и водители отказывались от своих транспортных средств», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в правительстве России обсуждается проект оснащения всех российских автомобилей специальной системой — так называемыми «черными ящиками», записывающими и передающими данные о движении и состоянии транспортного средства. Система будет ответственна, в частности, за передачу информации о технических данных, а также о стиле езды водителя автомобиля, что может быть важно при дальнейшем оформлении страховки. Разработка будет интегрирована в Интеллектуальные транспортные системы крупнейших российских городов, которые позволяют удаленно в режиме реального времени регулировать транспортные потоки и менять режим светофоров в зависимости от загруженности дорог.