Бразилиа, 11 ноября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Бразилия может получить от нидерландско-британской Shell новые денежные вливания в свою нефтегазовую отрасль в размере $10 млрд. Компания планирует продолжить вкладывать эти средства в глубоководную добычу углеводородов на бразильском шельфе на протяжении еще как минимум пяти лет. Об этом пишет Wall Street Journal.

Shell.co.uk Shell

Shell является крупнейшим иностранным инвесторам Бразилии, заявил вице-президент компании по развитию глубоководных участков Ваэль Саван. Он сообщил, что компания будет вкладывать каждый год по $2 млрд в свои глубоководные проекты по добыче нефти.

В прошлом году компания произведа на шельфе 450 тыс. баррелей в сутки. Теперь Shell планирует производить по 900 тыс. баррелей в сутки к 2020 году.

Нидерландско-британская компания уже вложила около $30 млрд в нефтяные проекты Бразилии. Здесь Shell — оператор 5,5 тыс. заправок, владелец большим количеством активов, полученных и от слияния с BG Group. Планируется, что в краткосрочной перспективе эти активы будут обеспечивать добычу в размере около 400 тыс. баррелей нефти в день. Также Shell имеет 20% в проекте разработки крупного бразильского месторождения Libra.

Напомним, что запасы глубоководного месторождения Libra, расположенного в бассейне Сантос, в 200 километрах от побережья Рио-Де-Жанейро, оцениваются в 8−12 млрд баррелей нефти. В 2010 году на бразильском континентальном шельфе обнаружили огромные по запасам объемы нефти. Libra — часть их. Это открытие потенциально увеличило в два раза количество разведанных запасов нефти в стране. Через 10−15 лет суточная добыча на этом месторождении достигнет 1,4 млн баррелей, считает гендиректор бразильского Национального агентства нефти Магда Чамбернард.

В октябре 2013 года в Бразилии состоялся аукцион на право разработки месторождения. Обязательная доля участия местной Petrobras составляла 30%, но власти решили увеличить ее еще на 10%. В итоге активы между компаниями были разделены таким образом: Petrobras — 40%, Total — 20%, Shell — 20%, CNOOC и CNPC — по 10%. Стоит отметить, что на аукцион не поступало вала заявок, что связывают с слишком большим участием государства в проекте. Поэтому, например, в мероприятии не стали принимать участие ExxonMobil, BP, Chevron и другие.

Рио с 2007 года проводило политику по месторождениям в «подсолевом» слое, согласно которой доля госкомпании Petrobras обязательно должна была составлять не менее 30%. Однако в этом году в условиях сложной экономической ситуации бразильские власти решили смягчить свой подход к этому вопросу. В октябре Конгресс страны проголосовал за законопроект, отменяющий соответствующее требование. Нижняя палата конгресса уже одобрила законопроект, его теперь должен подписать президент Мишель Темер. Результаты не заставили себя долго ждать. Через неделю после того, как конгресс проголосовал за отмену требования об обязательной доле в 30%, международные нефтяные компании проявили интерес к бразильскому шельфу. Глава Petrobras Педро Паренте заявил, что представительство МИД Бразилии в Хьюстоне уже на следующий день получило семь заявлений об интересе к месторождениям от крупных компаний.

Что касается так называемой сделки десятилетия — слияния британской BG Group с Royal Dutch Shell, то это произошло в феврале текущего года и составило $50 млрд. В результате сделки Shell получила газовые проекты в нескольких странах, среди которых Бразилия и Австралия, а акционеры BG Group — 19% объединенной компании. Активы компании в Бразилии после этой сделки значительно увеличились.

Бразилия для Shell — ключевое направление, и после сделки останется им еще как минимум на десять лет, говорил ранее генеральный директор компании Бен ван Берден. Это слияние было необходимо по крайней мере потому, что добыча Shell в стране снижалась из-за ее истощавшегося месторождения Parque das Conchas, а сделка с BG дала ей доступ к крупнейшим бразильским месторождениям. Как ранее писало WSJ, запасы нефти в Бразилии оцениваются в 15 млрд баррелей. Это является вторым показателем в Южной Америки после Венесуэлы. Причем те активы, которыми владеет Shell в стране, могут быть прибыльными даже при низких ценах. Однако политический кризис в стране, сложное экономическое положение, коррупционный скандал вокруг госкомпании Petrobras сильно осложняют ситуацию.

ИА REGNUM ранее писало, что громкий коррупционный скандал в Бразилии поспособствовал ухудшению положения Petrobras. В коррупционном скандале были задействованы многие высокопоставленные лица страны, например, президент. Долг госкомпании во втором квартале 2016 года составил $125 млрд. Также низкие цены на нефть дали о себе знать. Поэтому Petrobras приняла программу по оптимизации расходов, а это значит, распродажа активов, сокращение персонала, уменьшение инвестиций в разведку, добычу нефти и разработку месторождений. Компания не может в полной мере участвовать в разработке месторождений на «подсолевом» слое. Бразилия в 2017 году выставит на торги по крайней мере четыре месторождения на шельфе.