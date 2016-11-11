Москва, 11 ноября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Большинство жителей России по-прежнему считают, что опросы общественного мнения нужны (81% в 2016 г., 84% в 2015 г.). По словам респондентов, разделяющих это мнение, опросы в первую очередь показывают, что думает народ (45%) и сигнализируют власти о проблемах, волнующих граждан (35%). Скептики же (13% всех опрошенных) прежде всего замечают, что опросы мало влияют на ситуацию в стране, являются скорее простой формальностью (55%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Cont.ws Социологический опрос

С тем, что результаты опроса действительно отражают мнение граждан, согласны две трети респондентов (65%), однако по отношению к прошлому году уровень доверия немного снизился (71%).

По вопросу о том, как соотносятся результаты социологических предвыборных замеров и итоги выборов, мнения жителей России разделились: если 44% уверены, что результаты опросов перед выборами в основном совпадают с итогами голосования (15% — что «совпадают всегда или почти всегда», 29% — «часто»), то 39% скорее считают иначе (22% — «совпадают редко», 17% — «совпадают очень редко или никогда»).

Опрос проведен 5−6 ноября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.