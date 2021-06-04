Москва, 11 ноября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля растет на торгах 11 ноября к основным валютам — доллару США и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По состоянию на 10:17 мск доллар США потерял 27,50 копейки к предыдущему закрытию и торгуется на отметке в 65,1975 рубля. Минимума американская валюта достигала в 64,85 рубля, максимума — 65,4425 рубля.

Евро к этому времени подешевел на 13,25 копейки и составил 71,1475 рубля. Торги по евро проходили в диапазоне от 70,8825 до 71,3450 рубля.