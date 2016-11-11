Москва, 11 ноября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР готова похлопотать за экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с тем, чтобы победитель на президентских выборах в США Дональд Трамп взял его на работу швейцаром. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил журналистам депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Мы наблюдаем, как украинские политики, которые еще неделю назад чернили и оскорбляли Трампа, выстроились в очередь, чтобы поклониться ему и присягнуть на верность. Один из таких — это бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили», — отметил парламентарий.

«Фракция ЛДПР готова похлопотать за Мишико, чтобы Трамп взял его на работу швейцаром в одной из своих многочисленных гостиниц», — сказал он.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства. Саакашвили подал в отставку из-за нежелания властей Украины бороться с коррупцией, обвинив Порошенко в покровительстве преступным «кланам» в Одесской области.