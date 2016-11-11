Петропавловск-Камчатский, 11 ноября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Циклон, который в четверг обрушился на столицу Камчатки, оставил в городе кучи мокрого снега и большие лужи. Дело в том, что после снега, который выпал днем, пошел сильный дождь. Сейчас атмосферный вихрь сместился в районы края, а жители регионального центра через социальные сети высказывают свое возмущение работой коммунальных и дорожных служб, которые пытаются привести город в порядок.

Kamelia Ледяной дождь

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В ночь на пятницу дорожники смогли почистить только центральные дороги, но и на них в некоторых местах проезд заужен. Что касается межвартальных и придомовых проездов, то там техники почти не видно. Это вызывает возмущение людей. Так как выходя из подъезда они сразу попадают в большие лужи. Из-за «снежной каши» идти крайне сложно, при этом надо успеть увернуться от проезжающих машин.

В городской администрации корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что на дорогах краевого центра работает максимально возможное количество техники. Дорожники расширяют проезжую часть по центральным трассам и работают в микрорайонах. Однако быстро ликвидировать последствия мощного циклона физически не возможно. По нормативам у коммунальных служб есть несколько дней на приведение города в порядок. Техника будет работать практически круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, это был второй мощный циклон на Камчатке меньше, чем за неделю — первый с мокрым снегом ударил в минувшее воскресенье, а второй накрыл регион в четверг. При этом синоптики говорят, что в середине следующей недели к полуострову подойдет еще один атмосферный вихрь с снегом и дождём.