Чита, 11 ноября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Экономическая ситуация в Забайкальском крае привела к тому, что отсюда бегут кадры и капитал. Ситуация усугубится, если губернатор края поддержит предложение регионального управления Роспотребнадзора о запрете размещения предприятий общепита в жилых домах. Об этом в беседе с агентством «Забмедиа» сказал депутат читинской городской думы, председатель забайкальской Ассоциации производителей и распространителей рекламы Степан Викулов.

Поль Гюстав Доре. Иллюстрация к роману М.Сервантеса Дон Кихот

В своем Facebook он и вовсе по поводу этого предложения Роспотребнадзора написал: «Ну, может уже имеет смысл перерегистрироваться в Крым?». «УСН — 3%, а не 6%, — написал Викулов. — Иначе никак не привлечь внимание к проблемам бизнеса? Вот власти решат проблемы, сделают хороший деловой климат в крае, так сразу можно и обратно перерегистрироваться. А то тут у нас бизнес — как космонавты в экстремальной среде — тарифы на тепло и электроэнергию ужасные, налог на имущество и аренда земли в крае считается от кадастровой стоимости, которая зачастую сравнима в Чите с кадастровой стоимостью аналогичных участков на Северо-Западе Москвы, кадров хороших с каждым годом все меньше — бегут из края лучшие люди, это факт, да и фактор капитала тоже малодоступен. А тут ещё этот бой с мельницами, как у Сервантеса (имею в виду бессмысленность и надуманность данной напрасной суеты против кафе в жилых домах)».

Позже Викулов пояснил, что считает инициативу краевого Роспотребнадзора «недостаточно взвешенной» и не исключает в данном вопросе «некоторый лоббизм» отдельными участниками рынка с целью сократить количество конкурентов.

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Что касается своих комментариев относительно перерегистрации в Крым, то Викулов не согласился с тем, что призывает других предпринимателей сменить юридический адрес и заверил, что «это вопрос», которым он задается в рамках размышлений о необходимости улучшения инвестиционного и делового климата в Забайкалье. «Предприниматель на то и предприниматель. Он всегда задается вопросом: «Где лучше?» Я задаюсь этим вопросом еще и как депутат. Я полагаю, что имеет смысл задуматься о деловом климате, который сейчас очень уступает относительно других регионов. У меня ни данных всех нет по краю, они, наверное, только у краевого правительства на столе, ни прогнозных каких-то планов у меня тоже нет. Что нас ждет в перспективе, пока не знаю, но, честно говоря, меня немножко расстраивают эти «плюс» 35% на тепло и общее падение предпринимательских деловых ожиданий. Это может потянуть за собой отток предпринимателей и сокращение количества рабочих мест. Сокращение инвестиций на сегодня уже есть — не хотят люди вкладываться в Забайкальский край», — сказал Степан Викулов.

Добавим, что данные государственной статистики не подтверждают слова депутата. Так, в первом полугодии 2016 года объем инвестиций в основной капитал организаций Забайкальского края составил более 29,2 млрд рублей, что на 23,9% больше, чем в январе-июне 2015 года. При этом наибольший объем инвестиций направлен в следующие виды экономической деятельности: «деятельность железнодорожного транспорта» (46,1%), «добыча полезных ископаемых» (9,7%).

«На самом деле особенного противоречия здесь нет, — сказал в беседе с ИА REGNUM экономист Станислав Савельев. — Органы госстатистики не всегда учитывают инвестиции в малом бизнесе, о котором и говорит читинский депутат Викулов. Учитывая остальные показатели — а объем инвестиций же не единственная характеристика состояния региональной экономики — долю прибыльных предприятий (она сократилась с 60% до 53%), сокращение сельхозпроизводства, незначительный рост индекса промпроизводства, можно сказать, что кризисные явления в Забайкалье присутствуют. Впрочем, как и в подавляющем большинстве других регионов страны».