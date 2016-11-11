Москва, 11 ноября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») рассказал, почему пенсионеры получат единовременную выплату именно в размере 5000 рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Индексация проводится дважды в год — с 1 февраля и 1 августа, средний размер пенсий в России составляет 13 200 рублей, доиндексация должна была быть осуществлена на 8,5%, это примерно 1000 рублей — август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — вот эти 5000», — отметил парламентарий.

«Но в том случае, если бы, как призывали наши оппоненты, мы провели бы не разовую выплату, а именно доиндексацию, эту доиндексацию не получили бы военные пенсионеры, работающие пенсионеры, люди, получающие социальную пенсию», — говорит парламентарий.

Также он указал на то, что 13 200 — «это средняя температура по больнице, есть значительная группа людей, которые получают пенсию ниже средней». «В случае доиндексации они получили бы меньше денег, чем эти 5000 рублей», — констатировал Исаев.

Кроме того, Исаев сообщил о решении к возврату традиционной системы индексации пенсий и соцпособий. «Нам удалось достичь договоренность с правительством о том, что начиная с 2017 года мы восстанавливаем полноценную индексацию пенсий. 1 февраля по реальной, а не прогнозной инфляции будут проиндексированы пенсии и точно также с 1 февраля будут индексироваться по реальной, а не прогнозной инфляции социальные выплаты, которые раньше индексировались с 1 апреля», — сообщил Исаев.

Госдума в третьем чтении обсудит законопроект о единовременной выплате пенсионерам, проживающим в России.