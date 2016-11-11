Москва, 11 ноября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Воздушные гавани Москвы отменили отправление 80 рейсов и отложили вылет еще 39 самолетов. Причиной стал сильнейший снегопад, сообщает 11 ноября «Лайф».

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На 9:00 мск в аэропорту «Шереметьево» было отменено 70 рейсов, 17 задержано. В «Домодедово» снято 10 рейсов, задержан 21, еще один рейс отложен во «Внуково».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в столичных аэропортах отменили 93 рейса, еще 17 вылетели с задержкой. По данным синоптиков, в результате интенсивных снегопадов за 10 и 11 ноября в Центральной России может выпасть до 44% месячной нормы осадков.