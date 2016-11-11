Москва, 11 ноября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. В России объемы авиаперевозок пассажиров в октябре 2016 года превысили аналогичный показатель 2015 года на 4% и составили почти 7,8 миллиона пассажиров. В октябре 2015 года авиакомпании обслужили 7,4 миллиона пассажиров, сообщили в Росавиации.

Sean MacEntee Авиаперевозки

Рост пассажирооборота в 2016 году зафиксирован на уровне 2,4% — с 18,137 млрд пассажирокилометров в октябре 2015 года до 18,572 млрд пассажирокилометров в октябре текущего года.

Рост пассажироперевозок в октябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у первой пятерки авиакомпаний — «Аэрофлота», «Сибири», «России», «ЮТэйр» и «Уральских авиалиний» — составил 35,3%.

Так, «Аэрофлот» обслужил в октябре более 2,6 миллиона пассажиров (+11,2%); «Сибирь» — почти 795 тысяч пассажиров (+9,8%); «Россия» — 755,6 тысячи пассажиров (+113); «ЮТэйр» — 593,5 тысячи (+28,1%); «Уральские авиалинии» — почти 550 тысяч (+14,5%).

В целом рост по 35 авиакомпаниям, обслуживающим более 99% всего пассажиропотока, составил 15%.