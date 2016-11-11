Нью-Дели, 11 ноября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. 13 человек стали жертвами пожара на нелегальной швейной фабрике недалеко от индийской столицы, заявили сотрудники полиции Индии, сообщает 11 ноября France Press.

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«Пожар вспыхнул на заводе в жилом районе Шахибабад около 4:30 часов утра. 13 человек, которые ночевали на заводе, погибли, еще два или три человека доставлены в больницу», — сказал представитель местной полиции Бхагват Сингх.

«Двое из пострадавших проснулись и когда выбегали из помещения громко кричали, пытаясь предупредить остальных, но никто не проснулся, вероятно, было уже поздно», — сказал офицер пожарной охраны Аббас Хуссейн.

Представители пожарной охраны заявили, что швейная фабрика, скорее всего, является нелегальной. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Напомним, в апреле этого года в индийском городе Коллам, который расположен в штате Керала, произошел пожар в храме во время религиозного фестиваля. Более 100 человек погибли, около 350 человек пострадали во время пожара. Многие погибли по пути в больницу.