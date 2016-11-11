Якутск, 11 ноября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Экстремально высокий уровень содержания нитритов и высокий уровень загрязнения аммонием зафиксирован в реке Ирелях Мирнинского района Якутии. Кроме того, в водоёме оказались нефтепродукты — в количестве, значительно превышающем допустимую норму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства охраны природы республики.

Wallspaper.ru Нефтепродукты в реке

В ведомстве предполагают, что реку Ирелях загрязняет станция биологической очистки (БО) предприятия тепло-водоснабжения (ПТВС) города Мирный, у которой с 2013 года снизилось качество очистки сточных вод.

Для изменения такой ситуации нужны неотложные меры, считают в министерстве охраны природы. Сотрудники муниципального подразделения ведомства посетят станцию мирнинского предприятия с внеплановой проверкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии выявили серьёзные нарушения природоохранного законодательства в Алданском и Нерюнгринском районах республики. Было обнаружено, что золотодобытчики сливают сточные воды в водоёмы региона. «Прозрачные в верховьях воды рек Гонам, Тимптон, Улахан Мелемкен, Большая Тырканда «стараниями» золотодобытчиков превращаются в грязные потоки», — отмечали в Минприроды.