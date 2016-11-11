Киев, 11 ноября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Во время кампании

Lalli Шишки

До тех пор пока Дональд Трамп не был избран президентом США и вообще считался аутсайдером президентской гонки, украинские политики позволяли себе множество нелицеприятных высказываний в его адрес. Вызвано это было, в частности, отношением Барака Обамы к кандидатам: президент-демократ не особо скрывал свои симпатии к кандидату-демократу Хиллари Клинтон. Кроме того, Трамп изначально позиционировал себя на выборах как сторонник нормального диалога с Россией, что не могло добавить ему популярности среду украинской элиты и медиакласса. Однако летом Трамп сам подлил масла в огонь, заявив, что мог бы признать Крым российской территорией. После этого в его адрес полетели уже не шпильки и шутки, а оскорбления и проклятия. Гнев вскружил голову многим украинцам, забывшим, что на выборах случаются неожиданности.

«Похоже, клоун Трамп на фоне гастролей совсем слетел с катушек. Он — еще большая опасность для США, чем терроризм», — такой был позиция бывшего постпреда Украины в ООН Юрия Сергеева после того самого заявления Трампа.

«Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским — диагноз опасного маргинала, — писал в июле в своём Facebook глава МВД Украины Арсен Аваков. — И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина, быть гарантом демократических свобод в США и мире…» В настоящее время Аваков скрыл этот пост о Трампе, используя настройки приватности.

В этом же духе высказывался и экс-глава украинского правительства Арсений Яценюк: «Официальный кандидат в президенты Соединенных Штатов бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованного порядка и международного права. Это тяжело назвать незнанием. Это — преступление этических и цивилизационных принципов».

Может быть, это прозвучит забавно, но Украина действительно принимала реальное участие в американской предвыборной гонке. Симпатии украинской политической элиты и медиакласса не были только лишь одними симпатиями. Так, украинские журналисты помогли штабу Клинтон лишить Трампа одного из его советников и главы избирательного штаба — Пола Манафорта (американский политтехнолог, известен тем, что неоднократно работал на Украине, в частности консультировал Виктора Януковича и Партию регионов как минимум с 2006 года). В частности, народный депутат от «Блока Порошенко» Сергей Лещенко, известный неоднократным участием в целом ряде грантовых программ, подготовили материал, в котором американскому избирателю преподнесли деятельность Манафорта на Украине в самом негативном свете (согласно утверждениям авторов материала, Манафорт неофициально получил несколько миллионов долларов от Партии регионов Виктора Януковича). Кроме того, с подачи инициаторов этой затеи Национальное антикоррупционное бюро Украины начало официальное расследование.

«Отставка Манафорта в результате стала не только его личным крахом. Она стала серьёзным ударом по Трампу. И как парадоксально, что это поражение связано с Украиной, про ситуацию в которой Трамп до решения принять участие в выборах мало что знал», — написал по итогам этой истории известный украинский журналист Виталий Портников в одной из своих колонок. Сам автор материала-расследования о Манафорте был ещё более пафосен и категоричен: «Наше разоблачение коррупционных связей Януковича и Манафорта — на второй полосе Financial Times… Амбарная книга Партии регионов спасла мир. Манафорт, кормившийся из рук Януковича, уходит с позором. Думаю, после такого удара Трамп уже не оправится», — писал Сергей Лещенко.

Вполне возможно, что эта история стала причиной того, что Трамп не ответил на просьбу администрации президента Украины Петра Порошенко о встрече в сентябре этого года (фактически отсутствие ответа — это не слишком вежливый отказ). Дело в том, что технически Сергей Лещенко продолжает входить в президентскую фракцию в парламенте. Хотя уже давно рассорился с её руководством, а также с самим Порошенко.

После победы

Одним из первых, кто был вынужден резко пересмотреть своё отношение Трампу, стал экс-представитель Украины в ООН Юрий Сергеев. Ещё в конце июля он удалил запись в Twitter, в которой критиковал тогда ещё кандидата в президенты.

«Дональд Трамп и сам ещё не знает, каким президентом он будет. Но историческое значение его избрания на высшую должность в США заключается в том, что люди должны сами убедиться в эффективности своей веры вернуть время назад», — не очень понятно о чём, но написал это всё тот же Портников, предрекавший Трампу поражение после информационной бомбы с Манафортом.

Более того, родная фракция Лещенко решила показательно «выпороть» депутата-журналиста, обвинив его в фальсификации информации, вошедшей в материал о Манафорте.

«Те социологические технологии, которые были применены для того, чтобы в определенной мере обеспечить результат, те грязные кампании, которые делались с привлечением украинских депутатов, а именно Лещенко, он фактически вмешивался во внутренние дела США, фальсифицируя определенные уголовные производства, связанные с руководителем штаба Трампа Полом Манафортом, и таким образом тот факт, что он входит в состав БПП, испортил ситуацию относительно возможности Украины качественно налаживать сотрудничество с новым президентом», — заявил в эфире телеканала «112.Украина» народный депутат Иван Винник. Впрочем, риторика Винника — скорее попытка перевести стрелки на козла отпущения. Другие депутаты БПП называли Трампа «идиотом» (Вадим Денисенко), «популистом» (Александр Арьев). Да и вообще, похоже, единственным из украинских политиков, кого нельзя упрекнуть в негативном отношении к Дональду Трампу, — глава Минсоцполитики Павел Розенко, который сейчас иронично отметил: «А вот я о Трампе никогда ничего плохого не писал и не говорил».

Ещё один украинский депутат-журналист Мустафа Найем (известен как автор призыва «Берите чай, пледы, зонтики, друзей и хорошее настроение, встречаемся на майдане», с которого стартовал евромайдан в 2013 году) отреагировал на победу Трампа кратко: «Страна, пережившая Виктора Януковича, переживет и Дональда Трампа. Если что, можем поделиться опытом».

Следует отметить, что поствыборные материалы активных хейтеров Трампа на Украине отражаются однообразием. По данным одесского журналиста Юрия Ткачёва, виной тому — разосланный «темник» с нужными тезисами. Вкратце суть этих тезисов сводится к тому, что да, Трамп победил, но не нужно отчаиваться, в США система сдержек и противовесов, резко изменить внешнюю политику США (признать Крым российской территорией) Трамп не сможет, да ему и не дадут, а если вдруг захочет, то в конгрессе наложат вето.

Иллюстрацией подобного материала может случить пост в Facebook советника главы МВД Украины Антона Геращенко (известен как куратор скандального сайта «Миротворец»). К слову, он, в отличие от своих коллег, не стал подчищать свои прежние посты о Трампе и продолжил жечь глаголом: «Победа Дональда Трампа не поможет Путину и дальше вести свою агрессивную политику в отношении Украины и других стран. А если Трамп выйдет за «красные флажки» и нарушит закон, то его ждет процедура импичмента, так же как это было сделано в отношении Ричарда Никсона и других. Кроме того, Трамп не имеет достаточного авторитета в собственной партии для того, чтобы мобилизовать вокруг себя 100% республиканцев в Конгрессе и Сенате. Режим экономических санкций в отношении России останется действовать, так как это в интересах американского народа и его политической элиты. Поскольку отказ от политики экономических санкций в отношении государства-агрессора будет означать полный крах внешней политики США и конец ее доминированию на мировой арене.

Если Трамп этого пока не понимает — то ему это скоро разъяснят как коллеги по Республиканской партии, так и демократы».

В общем, шагу некуда бедному Трампу ступить, Геращенко за него уже всё решил.

Отдельно следует упомянуть дипломатический корпус. Украина имеет хорошие шансы на поддержку Конгресса США в том случае, если победу на выборах одержит Дональд Трамп, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил посол Украины в США Валерий Чалый: «У нас очень много вопросов, которые необходимо рассмотреть для Украины в Конгрессе. Рад сообщить, что мы уже знаем … все те конгрессмены и сенаторы — и республиканцы, и демократы, — чётко высказывались в поддержку Украины, они сейчас побеждают в своих округах. Я оптимистично смотрю на ситуацию, так как администрация, которая отходит от текущей работы, смотрит на несколько другие приоритеты, а новые политики, которые приходят, смотрят на перспективу».

Однако с ним не согласен другой украинский дипломат — Маркиан Лубкивский. Не в смысле шансов, нет. В своём Facebook он прямо обвиняет Чалого в том, что именно его отчёты ввели в заблуждение руководство страны, из-за чего оно так ярко село в лужу:

«Ответственность за провал американской политики Украины, в частности на примере президентских выборов в США, несёт МИД и персонально посол Украины в СЩА Валерий Чалый… Такое впечатление, что внешнеполитическое ведомство Украины вообще не владело информацией о ходе президентской кампании в США, а посол Валерий Чалый вообще убеждал Киев в том, что победит кандидат от демократов. Очевидно, что наше посольство в Вашингтоне сделало ставку на штаб Клинтон, не имея никаких контактов высокого уровня со штабом Трампа. Как бывший посол хочу отметить, что… не поддерживать отношений со всеми участниками выборов — грубая дипломатическая ошибка, которая может иметь серьёзные последствия для развития двусторонних отношений».

С радостью потоптался по своим политическим оппонентам Александр Вилкул, народный депутат от фракции «Оппозиционный блок» (экс-член Партии регионов): «Есть хорошее украинское слово — КУМЕДНО [смешно, забавно — Ред.]. Очень КУМЕДНО сейчас будет наблюдать за цирковыми трюками представителей нашей власти, которые ещё вчера унижали и оскорбляли Трампа. Но Украина сейчас — страна под внешним управлением. И у нас национальный вид спорта — гадание на кофейной гуще кто для нас лучше: Хиллари или Трамп? А ответ прост — они лучше для Америки, они оба «проамериканские», а не «промексиканские» или «проукраинские», — отмечает политик.

Остроумно прокомментировал происходящее в украинских социальных сетях и СМИ украинский политолог Константин Бондаренко: «Победа Трампа напомнила мне классический анекдот начала XIX века. После того как Наполеон вернулся с острова Эльба и начал свой поход на Париж, одна из парижских газет в течение недели похода печатала симптоматические передовицы: «Корсиканское чудовище сорвалось с цепи и высадилось в бухте Жуан»; «Людоед идет к Грассу», «Узурпатор вошел в Гренобль», «Бонапарт занял Лион», «Наполеон приближается к Фонтенбло», «Сегодня Его Императорское Величество прибудет в свой верный Париж и даст пир во дворце Тюильри».

В целом же среди медиакласса Украины настроения царят подавленные. Многие опасаются сворачивания программ «финансирования демократии», давно ставших привычной кормушкой для украинских журналистов.

Новоявленные друзья Трампа

Первым среди украинских политиков о том, что он вообще-то дружит с новым президентом США много лет и всегда верил в его победу, вспомнил Михаил Саакашвили. Информагентства ещё не успели объявить об окончательной победе, было известно лишь то, что Дональд Трамп начинает обходить Хиллари Клинтон. А Саакашвили уже успел сменить заглавное фото в Facebook (Саакашвили и Трамп рядом во время какого-то выступления), добавив к фото текст: «Знаком с ним более 20 лет, мы дружим. Я это аккуратно предсказывал. Сильная личность с непредсказуемой политикой. Мы должны быть осторожны и организованны более чем когда-либо».

Политический эксперт Николай Спиридонов, впрочем, подтверждает, что политические связи Саакашвили в основном завязаны среди республиканцев. По его мнению, победа Трампа действительно укрепит позиции Саакашвили на Украине.

Пресс-служба депутата Верховной рады Сергея Кивалова также поспешила распространить его заявление о том, что выпускница основанной Киваловым юридической академии Александра Николаенко в своё время вышла замуж за делового партнёра Дональда Трампа — Фила Раффина: «Родители её живут в Одессе, многие годы они, да и сама Саша, дружат с Сергеем Киваловым. Эта дружба стала семейной. А впоследствии друг Николаенко Сергей Кивалов близко познакомился с другим другом семьи Раффинов — Дональдом Трампом».