Новосибирск, 11 ноября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. В Новосибирске начался снос здания клуба «Отдых» — общественным активистам так и не удалось отстоять историческое здание. Фотографии того, как начали рушить несущие конструкции и стены уже появились в социальных сетях.

Вероника Пимонова В Новосибирске вслед за «Домом спорта» сносят клуб «Отдых»

Вероника Пимонова В Новосибирске вслед за «Домом спорта» сносят клуб «Отдых»

В группе «Защитим Богданку» новосибирцы задаются вопросом: «Железный капиталистический ковш крушит историю и культуру нашего города. Дом Спорта. Клуб Отдых… Что дальше?! ЛДС Сибирь!!!» и выставляют свои фото с места события.

Администратор этой группы Вероника Пимонова рассказала ИА REGNUM, что сегодня утром она была рядом с клубом и увидела, как к разрушению здания приступили экскаваторы.

«Сегодня с утра сняли всю металлическую обшивку со стен со стороны ул. Б. Хмельницкого, пристройка полностью разрушена. Сейчас работают два экскаватора — один рушит здание, другой отгребает строительный мусор в сторону елей, одна из которых голубая и занесена в Красную книгу России», — рассказала Вероника Пимонова ИА REGNUM.

Вероника Пимонова В Новосибирске вслед за «Домом спорта» сносят клуб «Отдых»

При этом общественным активистам удалось спасти эмблему «Отдыха», которая представляет собой слово «Отдых» и танцующую девушку, а также они подобрали фотоархив клуба и альбом почетных гостей, который вела администрация с 1968 года, брошенные под ковш.

Стоит сказать, что процесс определения исторической ценности улицы Богдана Хмельницкого уже начался, но вопрос может растянуться на несколько месяцев. Заместитель начальника Управления по госохране объектов культурного наследия Маргарита Титова отметила, что сам процесс процедуры включения объектов культурного наследия в единый государственный реестр — процесс долгий.

«Он занимает несколько месяцев, потому что носит многоступенчатый характер. «Красная горка» — это очень сложный объект, потому что относится к категории «достопримечательные места» — они очень специфические. Определение предметов охраны — процесс очень трудоемкий и долгий, вызывающий разные точки зрения. В данном конкретном случае, в связи с обращениями граждан города Новосибирска и депутата в соответствии с законодательством был организован процесс определения историко-культурной ценности, который проводит наш «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Маргариту Титову.

Управление планирует в самое ближайшее время закончить свою часть работы, после чего ее результаты будут вынесены на рассмотрение научно-методического экспертного совета при Управлении. Затем будет принято решение о включении или не включении объекта в перечень выявленного и дальнейшей организации экспертизы. Вопрос будет рассматриваться на нескольких площадках — общественном совете при Управлении и, возможно, на совете по историко-культурному наследию при губернаторе.

Вероника Пимонова уверена, что «отстоять Богдашку» новосибирцам все же удастся.

«Мы не дадим московским застройщикам с руками-экскаваторами вершить и рушить наше прошлое и будущее. Статус будет, сейчас вопрос в границах территории. Изначально заявление подано на весь микрорайон «Красная Горка», собственник постарался уничтожить здания, представляющие архитектурную ценность, до начала слушаний по приданию статуса достопримечательного места улице. Слова Городецкого и его подчиненных о том, что этот статус создаст нам проблемы (про балконы и т.п.) лишь провокация общественности. Застройщик и подкупленные чиновники всячески стараются препятствовать включению в эти границы нашего «проблемного» участка, потому что не смогут построить свои муравейники. Но есть прокуратура, Верховный суд», — подчеркнула Пимонова.

Напомним, представители инициативной группы жителей Новосибирска ранее предложили признать улицу Богдана Хмельницкого достопримечательностью. Такие меры понадобились после того, как владелец одного из земельных участков на «Богдашке» (так называют улицу Богдана Хмельницкого местные жители) заявил о строительстве на своем участке многоэтажных жилых домов и сносе нескольких исторических зданий. В конце октября застройщик разрушил «Дом спорта» и заявил о сносе клуба «Отдых», что вызвало негодование местных жителей и общественный резонанс.

Читайте также: Сносить нельзя оставить: исторические здания Новосибирска сменят «чирьи»

После пикетов и митингов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть приостановил действие разрешений на строительство на этих участках улицы до принятия Управлением по государственной охране объектов культурного наследия региона решения о придании улице статуса.

Читайте также: Мэр Новосибирска приостановил скандальную застройку на «Богдашке»

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий действия общественных активистов, некоторых депутатов и мэрии назвал «чистой воды популизмом».

Глава области считает, что не вся улица, а только отдельные объекты на ней могут быть признаны культурным наследием по определенным принципам. При переводе целой улицы в статус объекта культурного наследия, могут возникнуть сложности, которые коснутся и самих ее жителей. В том числе сложности в содержании и обслуживании инженерной инфраструктуры, согласовании различных изменений внешнего облика зданий, вплоть до запрета на остекление балконов.

Читайте также: Новосибирский губернатор назвал популизмом историю с «Богдашкой»

При этом, новосибирские городские власти возлагают вину за сложившуюся ситуацию именно на прежнюю мэрию при Городецком.

Читайте также: Вину за снос «Дома спорта» новосибирцы возложили на мэрию при Городецком

Вспоминают, что здания («Дом спорта» и клуб «Отдых») и земельный участок под ними были проданы в 2003 году Новосибирским заводом химконцентратов частному девелоперу. Мэрия города тогда могла бы вступить в переговоры с федеральными структурами и выкупить у завода «Дом спорта» и клуб «Отдых», но не сделала этого. Еще одна возможность была в 2009 году — тогда принимались правила землепользования и застройки, отзонировать территорию под «Домом спорта», как Р-4 — зону спортивных объектов. И тогда, даже если собственник решил бы снести «Дом спорта», он смог бы построить на его месте только спортивное сооружение. Но вместо этого территорию отзонировали как ОД-1 — общественно-деловую зону, где возможно строительство торговых, общественных, административных и жилых зданий высотой до 50 этажей. Теперь собственник сам решает, что строить. В 2013 году он получил градостроительный план земельного участка — этот момент можно считать «точкой невозврата» — мэрия утратила какой-либо контроль над судьбой участка. В 2015 году собственник обратился в городскую администрацию и получил два разрешения на строительство трех 20-этажных жилых домов с подземной автостоянкой и трансформаторными подстанциями и двух 13-этажных жилых домов с подземной автостоянкой.

В то же время, эксперты отмечают, что по большому счету, здания «Дома спорта» и клуба «Отдых» не являлись выдающимися с архитектурной точки зрения. Квартал этот не входит в границы охранной зоны достопримечательного места «Красная горка», которые обсуждаются. Но дома эти несут в себе историческую память нескольких поколений о своей молодости, танцах, занятий спортом.