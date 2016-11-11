Санкт-Петербург, 11 ноября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Членам Центральной избирательной комиссии РФ 16 ноября покажут видео с избирательных участков округа №217 в Петербурге по выборам в Госдуму. Ход голосования 18 сентября 2016 года и результат выборов в этом одномандатном округе оказались в центре громкого скандала.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

О том, что видеозаписи продемонстрируют в Центризбиркоме, сообщила депутат Заксобрания Петербурга активист Партии роста Оксана Дмитриева, которая баллотировалась в Госдуму по округу №217, но, по официальным данным, уступила единороссу Михаилу Романову.

«ЦИК вместе с нами будет смотреть видео с самых одиозных УИК 217 округа в понедельник. Отобрали 54 УИК с подделкой списков избирателей, бандитами», — написала Дмитриева 11 ноября в своем микроблоге.

«Момент истины» для ЦИКа, — добавила Дмитриева. — Отменит результаты полностью сфальсифицированных выборов или нет?»

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга уже просмотрела видеозаписи примерно с десяти участков в думском округе №217.

Представитель Дмитриевой Алексей Березин настаивал, что в каждом ролике имеются какие-либо действия членов участковых избирательных комиссий, которые противоречат закону. Например, в списках избирателей проставлялись некие отметки в тот момент, когда подсчет голосов еще не был завершен. Но большинство членов Горизбиркома с ним не согласились.

«Все увиденные действия никак не влияют на волеизъявление граждан», — сказал глава Горизбиркома Виктор Панкевич после просмотра записей.

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Напомним, Партия роста заявила, что победа кандидата от «Единой России» в округе №217 была обеспечена за счет фальсификаций. В связи с этой ситуацией ЦИК обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить ход прошедших выборов в Петербурге, но надзорное ведомство серьезных нарушений не нашло. Тогда Дмитриева сообщила, что обратиться в Центральную избирательную комиссию с требованием отменить результаты выборов в думском округе №217.