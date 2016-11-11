Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью агентству Associated Press назвал «беспрецедентным» антироссийский накал кампаний некоторых кандидатов в президенты США.

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Песков пояснил, что Москва очень удивлена упреками, которым подвергся республиканец Дональд Трамп только за то, что заявил о готовности вести диалог с Владимиром Путиным.

«Это настолько нелогично», — отметил Песков. Он вновь опровергнул обвинения в поддержке Москвой хакерских атак в США и напомнил о том, что вице-президент США Джозеф Байден прямо угрожал России, пообещав «масштабную кибератаку».

По его словам, российско-американские отношения в очередной раз стали жертвой пропаганды. «Но это не поможет ситуации. Мы живем в очень, очень опасном мире и единственная возможность для нас исправить этот мир — это начать говорить друг с другом и начать сотрудничать», — заключил Песков.