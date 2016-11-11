Москва, 11 ноября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. После победы Дональда Трампа надеяться на скорую перезагрузку отношений России и США, и уж тем более на снятие антироссийских санкций, абсолютно преждевременно. Поэтому на этом фоне цены на нефть не удержались в плюсе и опустились ниже отметки 46 долларов за баррель Brent, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«По данным Минэнерго США, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти выросли на 2,43 млн баррелей против ожидаемых +1,3 млн, что также сильно не дотянуло до озвученной ранее оценки Американского нефтяного института на уровне +4,4 млн. Основным фактором, на котором сосредоточатся участники рынка энергоресурсов в этом месяце, станет итоговая встреча стран ОПЕК», — отметил Диргин.

«Если картель не сможет достичь консенсуса, котировки Brent могут возобновить падение с первичной целью в районе 43,50 доллара», — предположил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 11 ноября, мировые цены на нефть в пятницу снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, связанных с проблемой переизбытка «черного золота» на рынке. По состоянию на 07:39 мск стоимость на нефть марки Brent снизилась на 0,24% — до 45,73 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,34%, до 44,51 доллара за баррель.