Курган, 11 ноября, 2016, 08:53 — ИА Регнум. В Кургане граждане обустроили территорию возле памятника уроженцу Зауралья Терентию Мальцеву. Монумент был открыт 10 ноября 2015 года, к 120-летию со дня рождения полевода.

Kurganobl.ru Памятник Терентию Мальцеву в Кургане

На площадке возле культурного центра «Современник» мемориал появился 3 ноября 2015 года. Монумент высотой 3,6 метров изготовили в Екатеринбурге. Над проектом работали 20 человек во главе со скульптором Ольгой Красношеиной, победившей по итогам областного конкурса. 8,2 млн рублей на памятник собрали неравнодушные граждане и общественные организации.

А ещё раньше с инициативой создания монумента выступил руководитель Курганского отделения Российского Фонда Мира Александр Сметанин. Эту идею поддержал и губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Спустя год после открытия монумента благоустройство территории вокруг него продолжилось. В конце сентября дочь и правнук Терентия Мальцева приняли участие в закладке аллеи. На средства коммерческих организаций и граждан были приобретены 250 саженцев. Возле памятника высажены кизильник, рябина, барбарис, яблони, а также пирамидальные тополя.

К очередной дате рождения Мальцева благоустройство было продолжено. И вновь на помощь пришли неравнодушные предприниматели и рядовые жители Зауралья. Вначале было решено освободить площадку от снега. За этим активисты обратились в мэрию. Но на вечер 9 ноября реакции чиновников не последовало. Тогда за лопаты взялись сами граждане. Правда, позднее к ним присоединились и сотрудники городских служб.

Территорию очистили от сугробов и поставили четыре лавочки. «У памятника Т.С. Мальцева в 3-микрорайоне Заозерного теперь есть 7 лавочек и 6 урн. Я бы хотел еще раз поблагодарить людей и организации которые отозвались и материально поддержали это хорошее дело», — написал в социальных сетях один из неравнодушных горожан Андрей Вагин.

Терентий Семёнович Мальцев — полевод колхоза «Заветы Ленина», в Шадринском районе Курганской области. Дважды Герой Социалистического Труда, почетный академик ВАСХНИЛ, Заслуженный работник сельского хозяйства СССР, также много раз избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Терентий Семенович внес большой вклад в развитие Курганской области и агропромышленного комплекса страны. Свои селекционные опыты он начал в 1922 году. А в 1930-м, когда был создан колхоз, его единогласно избрали полеводом. С первых лет существования его колхоз стал известен всей стране благодаря своим высоким и устойчивым урожаям. В 1946 году Терентий Мальцев стал лауреатом Сталинской премии. Разработанная Мальцевым система земледелия широко внедрялась в колхозах и совхозах, а также в научно-исследовательских учреждениях СССР.