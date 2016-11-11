Москва, 11 ноября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Пара USD/RUB все же смогла пройти отметку 65,00 и даже закрыться выше нее, обновив максимум с середины сентября. Подобная динамика совпала с повсеместным бегством из рискованных активов, а также умеренным падением нефти. Brent в моменте скатывалась к отметке 44,40 долл./баррель. Однако даже это не оправдывает резкое падение рубля до отметки 65,33, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«По всей видимости, инвесторы начинают разочаровываться поведением Трампа и все еще не состоявшимся разговором с российским президентом. Стало известно, что премьер Великобритании Тереза Мэй уже приглашена в Вашингтон. А вот по поводу позиции России пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что избранного президента США Дональда Трампа пока не приглашали посетить Россию. Слова «пока об этом речи не идет» говорят о том, что занята выжидательная позиция в попытке понять, как дальше себя будет вести новоизбранный президент США», — пояснила Афанасьева.

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«По всей видимости, в отсутствие каких-либо комментариев на тему российско-американских отношений пара USD/RUB может продолжить падение с ближайшей целью на отметке 65,80», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 ноября Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара США по сравнению с предыдущим показателем снизился на 47,67 копейки и составил 63,4161 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 2,01 рубля — до 69,3392 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет $45,73 за баррель.