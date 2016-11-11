«Рубль продолжит падение»
Москва, 11 ноября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Пара USD/RUB все же смогла пройти отметку 65,00 и даже закрыться выше нее, обновив максимум с середины сентября. Подобная динамика совпала с повсеместным бегством из рискованных активов, а также умеренным падением нефти. Brent в моменте скатывалась к отметке 44,40 долл./баррель. Однако даже это не оправдывает резкое падение рубля до отметки 65,33, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«По всей видимости, инвесторы начинают разочаровываться поведением Трампа и все еще не состоявшимся разговором с российским президентом. Стало известно, что премьер Великобритании Тереза Мэй уже приглашена в Вашингтон. А вот по поводу позиции России пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что избранного президента США Дональда Трампа пока не приглашали посетить Россию. Слова «пока об этом речи не идет» говорят о том, что занята выжидательная позиция в попытке понять, как дальше себя будет вести новоизбранный президент США», — пояснила Афанасьева.
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«По всей видимости, в отсутствие каких-либо комментариев на тему российско-американских отношений пара USD/RUB может продолжить падение с ближайшей целью на отметке 65,80», — полагает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, на 11 ноября Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара США по сравнению с предыдущим показателем снизился на 47,67 копейки и составил 63,4161 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 2,01 рубля — до 69,3392 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет $45,73 за баррель.