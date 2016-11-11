Казань, 11 ноября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. В Казани из-за сильной гололедицы закрыт международный аэропорт, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Snim.net Гололед

Аэропорт не работает по погодным условиям с 04:35 мск. Накануне управление по гидрометеорологии и защите окружающей среды региона предупредило об ухудшении погодных условий.

На территории Татарии местами ожидаются гололед, туман, ухудшение видимости до 1 тыс. метров и менее, а также сильные осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя, дождя и мороси.