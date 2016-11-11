Москва, 11 ноября, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Торги по нефти 10 ноября завершились в отрицательной области. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,02%, до $45,57. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном обзоре отразило увеличение производства нефти странами ОПЕК в октябре на 230 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до рекордных 33,83 млн б/с.

Wanhuajing.com Добыча нефти

Страны входящие в картель обсуждают возможность сокращения производства, а сами её наращивают. Спекулянты не могут это игнорировать и через продажи фьючерса на нефть выравнивают свои открытые позиции. Кто-то продажами нефти хеджируют риски на случай провала встречи ОПЕК в конце ноября.

По Brent на текущий момент ситуация некритическая. Пока цена остается торговаться выше 45 долларов, высоки риски скорректироваться до $47,30. В 21:00 мск выйдут данные по числу работающих буровых установок от Baker Hughes. Сегодня, 11 ноября, в первой половине дня по нефти ожидается восстановления цен до $46,20.