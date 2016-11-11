Якутск, 11 ноября, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Задолженность перед банками и федеральным бюджетом в регионах Дальнего Востока продолжает расти. С января по сентябрь 2016 года её сумма увеличилась на 1,5 миллиарда рублей, за год — на 8 миллиардов, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Минфина РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Быстрее всех дальневосточников кредитами обрастает Якутия, которая за год накопила к уже имеющимся 39 миллиардам ещё 6,3 миллиарда рублей долгов. В итоге, по данным на 1 октября, республика заняла уже 45,3 миллиарда рублей.

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Второе место в ДФО по сумме накопленных за год долгов у Хабаровского края. Регион занял за этот период 4,2 миллиарда рублей и теперь должен 32,5 миллиарда. На третьей строчке по темпам роста задолженности — Магаданская область с увеличением в 3,7 миллиарда рублей, долги региона достигли 14,2 миллиарда рублей на 1 октября 2016 года, и при этом Колыма продолжает брать кредиты.

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Почти миллиард долгов накопила за год Еврейская автономия — до 4,3 миллиарда рублей. Остальные дальневосточные регионы уменьшили свои задолженности. Так, уровень закредитованности Амурской области, сумма займов которой приближалась к размеру доходов региона на 2016 год, снизился на миллиард и составил 31,3 миллиарда рублей. На 2,5 миллиарда рублей сократила свой госдолг Камчатка, на 1,9 миллиарда — Чукотка, на 1,7 миллиарда — Приморье. И как не было долгов у Сахалина, так и нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Колыма и Якутия продолжают занимать. Регионы берут в кредит у банков через недавно объявленные аукционы 0,5 миллиарда и 1,6 миллиарда рублей соответственно. При этом Якутия заплатит за пользование деньгами почти 600 миллионов рублей, Магаданская область — 168 миллионов.