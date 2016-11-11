Москва, 11 ноября, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Многократная и мощная кибератака, которой подвергся сервис «Сбербанк онлайн», продолжалась на протяжении нескольких часов. Тем не менее, системы банка не зафиксировали отказов в предоставлении услуг, пишет 11 ноября издание «Ведомости».

Хакер

Как уточняет издание, перебои в работе сервиса «Сбербанк онлайн» начались 10 ноября с 11 часов утра и продолжались свыше 11 часов. В банке пояснили, что в системе идут технические работы, и предложили воспользоваться мобильными версиями программы.

Позже в пресс-службе «Сбербанка» заявили, что на сервис была совершена хакерская атака. При этом кибернападение было отражено системами защиты.

«Сбербанк информирует, что, начиная со второй половины дня 10 ноября, WEB-ресурс «Сбербанк онлайн» подвергся многократной мощной DDOS-атаке, которая длилась несколько часов, — пояснили в банке. — Отмечались некоторые замедления от нескольких секунд до минуты в предоставлении данного сервиса. Отказов в предоставлении сервисов системами банка не фиксировалось».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Сбербанк, а также Альфа-Банк, Росбанк, Банк Москвы и Московская Биржа подверглись одновременной DdoS-атаке средней мощности. Атака проводились с ботнетов, включающих десятки тысяч устройств, находящихся в нескольких десятках стран. При этом в течение дня интенсивность атак росла. Нападения были отражены системами защиты финансовых организаций. По данным «Лаборатории Касперского», такая атака стала первой в 2016 году.