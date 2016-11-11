Чебоксары, 11 ноября, 2016, 07:21 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 11 ноября, отменены занятия для школьников 1−4 классов. Решение принято руководством города из-за сильного гололёда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Вячеслав Михайлов

В городе наблюдаются неблагоприятные погодные условия и «аномальная гололедица, может резко вырасти число травмированных на скользких дорогах», говорят чиновники. Администрация города Чебоксары просит жителей быть внимательным и «соблюдать осторожность при передвижении по покрывшимся ледяной коркой дворовым территориям». Автолюбителям рекомендуется по возможности воздержаться от выездов на личном автотранспорте.

11 ноября в Чебоксарах ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные. Днем температура составит +2…+7 градусов тепла. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Возможные неблагоприятные погодные условия могут повысить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных системах, объектах и линиях энергосистем, а также способствовать созданию аварийных ситуаций на дорогах. Практически весь день будут идти дожди. По прогнозам, может выпасть до 17 мм осадков.

12 ноября будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 8−13 м/с. Температура воздуха днем составит −2…+3 градуса. 13 ноября будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7−12 м/с. Температура воздуха днем составит 0…-5 градусов мороза.