Берлин, 11 ноября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, победивший на выборах президента в США, не должен отступать от принципов Североатлантического альянса в жесткости по отношению к Российской Федерации (РФ). Об этом министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире телеканала ZDF.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Drang nach Osten

Глава Минобороны считает, что новоизбранный президент США должен определиться, на чьей он стороне.

«На стороне закона, миропорядка и демократии, или же ему все равно и он налаживает своего рода мужскую дружбу», — говорит Урсула фон дер Ляйен.

При этом министр добавила, что Трамп не должен воспринимать Североатлантический альянс как бизнес и что нельзя подходить к решению вопросов в НАТО как к принятию решений о сделках.

«Это не предприятие, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. — Это не тот случай, когда можно сказать: прошлое меня не волнует».

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, которые состоялись 8 ноября текущего года.

По последним данным, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон получила 218 голосов выборщиков, а миллиардер Дональд Трамп — 289 голосов.